В Ярославском магазине нашли девять килограммов опасного мяса
Продукция изъята и утилизирована
На продукции отсутствовали товарные и ветеринарные сопроводительные документы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку в отношении оптового поставщика мясной продукции. В ходе рейда инспекторы выявили мясо, которое хранилось в нарушение правил.
- На хранении и реализации находилась замороженная свиная шейка люкс производства ООО «Адрия», - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области. - На продукции отсутствовали товарные и ветеринарные сопроводительные документы.
Общий вес опасного мяса составил девять килограммов. Данная продукция была изъята и утилизирована. Поставщика привлёкши к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU