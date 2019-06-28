В Ярославском магазине нашли девять килограммов опасного мяса

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-28T15:16:46+03:00

На продукции отсутствовали товарные и ветеринарные сопроводительные документы. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку в отношении оптового поставщика мясной продукции. В ходе рейда инспекторы выявили мясо, которое хранилось в нарушение правил.

- На хранении и реализации находилась замороженная свиная шейка люкс производства ООО «Адрия», - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области. - На продукции отсутствовали товарные и ветеринарные сопроводительные документы.

Общий вес опасного мяса составил девять килограммов. Данная продукция была изъята и утилизирована. Поставщика привлёкши к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU