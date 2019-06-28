2019-06-28T15:00:40+03:00
Общество

Кадрами с выступлением группы «Artik & Asti» ярославцы делились в соцсетях

Tele2 стал партнером празднования Дня молодежи в Ярославле
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Фото: Евгений Иванов.Фото: Евгений Иванов.
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Ярославль – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, стал партнером празднования Дня молодежи, который накануне организовали Дворец Молодежи и event-агентство в Ярославле. Согласно статистике компании, самой популярной площадкой у абонентов стала сцена с выступлением поп-группы. 27 июня в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» собралось порядка 2 тысяч гостей.

Как сообщает пресс-служба оператора, для зрителей подготовили музыкальные номера и конкурсы, за победу в которых оператор вручил ярославцам полезные подарки для активного отдыха. Tele2 проанализировала работу сети на площадке мероприятия. Пик активности абонентов пришелся на выступление группы «Artik & Asti».

В это время объем интернет-трафика, использованного клиентами компании, резко увеличился. Особенно много молодые люди загружали фото и видео в Instagram, Facebook и VK, пользовались стриминговыми сервисами.

- Мы поддерживаем стиль жизни своих абонентов. Согласно статистике, многие ярославские клиенты предпочитают слушать в музыкальных онлайн-сервисах именно песни группы "Artik & Asti", которая выступила на праздновании Дня молодежи. Кроме того, подобные активные мероприятия соответствуют идеологии «других правил» Tele2, - рассказал директор ярославского и ивановского филиалов Tele2 Сергей Тимонин.

В компании отметили, что также в ТОП популярных русскоязычных исполнителей у абонентов Tele2 вошли: Дима Билан, LOBODA, Артур Пирожков и EMIN.

Фото предоставлено блогером Евгением Ивановым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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