Ярославского врача-депутата удивила акция «Скажи врачу спасибо»
В больницах Ярославской области поставили урны с надписью «Скажи врачу спасибо». Сюда пациенты могут кидать анкеты с отзывами о работе медработников. Инициаторами идеи стали Ярославский областной союз женщин и национальная медицинская палаты. Причем, как говорят организаторы проекта, в листках можно указать как положительное, так и отрицательное в работе здравоохранения. По итогам анкетирования в области назовут лучших врачей.
Однако некоторым ярославцам этот проект показался странным.
- Интересная инициатива - оценивать качество здравоохранения в рамках акции «Скажи врачу спасибо», но напомню инициаторам акции, что претензии в основном не к работе врачей, а к системе организации медицинской помощи. Люди чаще всего, попав к врачу, будут довольны его работой, особенно находясь в больнице, беда в том, что большинство с трудом к врачу попадает - их не хватает, в палатах и коридорах давно не было ремонта, нет санитарок для ухода, - прокомментировал у себя на страничке в «Фейсбуке» врач и депутат муниципалитета Дмитрий Петровский.
Нашлись и те, кто поддержал инициативу:
- Почему нельзя отметить хорошую работу врача? Не выразить благодарность? Равнодушие процветает! – пишут пользователи соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU