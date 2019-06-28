СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-28T14:25:38+03:00

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Депутаты признали неудовлетворительной работу главы Переславля-Залесского. Заседание городской думы, на котором с отчетом о проделанной работе выступил мэр Валерий Астраханцев, прошло 27 июля. В работе участвовал 21 депутат. Оценку «удовлетворительно» из них поставили главе только девять из них. «Неуд» администрации и ее главе влепили 10 человек. Двое депутатов воздержались.

- Таким образом работа главы и администрации города за 2018 год признана неудовлетворительной. Если за этот год будет еще раз поставлена двойка, то главу губернатор должен отправить в отставку, - прокомментировал ситуацию депутат Ярославской областной Думы от Переславля Сергей Хабибуллин.

Причиной такой оценки народных избранников стали проблемы в различных сферах жизни города.

Надо отметить, что руководить городом Астраханцев начал только с декабря 2018 года. До этого мэром был Владимир Волков, который сейчас занял пост главы Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU