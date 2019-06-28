Спортсменка из Ярославля завоевала золото на чемпионате Европы по плаванию в ластах

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-28T13:52:43+03:00

Когда девушке было 14 лет, она установила шесть мировых рекордов на чемпионате мира в Греции и первенстве мира во Франции Фото: Правительство Ярославской области

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Ярославская пловчиха Екатерина Михайпушкина выиграла золото на 27-м чемпионате в Европе по плаванию в ластах. Она преодолела дистанцию 100 метров за 38,6 секунд.

Когда девушке было 14 лет, в 2016 году, она установила шесть мировых рекордов на чемпионате мира в Греции и первенстве мира во Франции.

Кроме Екатерины в этом чемпионате участвуют еще три ярославских спортсмена: заслуженный мастер спорта Алексей Шафигулин, мастер спорта международного класса Евгения Козырева и мастер спорта Анна Карзунова.

Всего в Грецию приехали 200 пловцов из 19 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU