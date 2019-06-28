В Ярославле похолодало до 7 градусов, но синоптики обещают скорое потепление

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-28T12:36:19+03:00

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В Ярославкой области снова похолодало. Ночью ртуть в термометре опустилась до 7 градусов. Это связано с ненастным североатлантическим циклоном, пришедшим в Центральную Россию. Днем температура воздуха достигнет 11-16 градусов, однако сильный восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду дает ощущение, что на улице холоднее.

В выходные будет облачная погода. В большинстве районов пройдут сильные дожди и грозы.

При осадках метеорологическая видимость ухудшится до 800 метров.

Синоптики обещают, что потепление наступит в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU