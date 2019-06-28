В Ярославле похолодало до 7 градусов, но синоптики обещают скорое потепление
Оно наступит в начале следующей недели
В области пройдут дожди и грозыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославкой области снова похолодало. Ночью ртуть в термометре опустилась до 7 градусов. Это связано с ненастным североатлантическим циклоном, пришедшим в Центральную Россию. Днем температура воздуха достигнет 11-16 градусов, однако сильный восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду дает ощущение, что на улице холоднее.
В выходные будет облачная погода. В большинстве районов пройдут сильные дожди и грозы.
При осадках метеорологическая видимость ухудшится до 800 метров.
Синоптики обещают, что потепление наступит в начале следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU