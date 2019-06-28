2019-06-28T11:39:19+03:00
Происшествия

В Ярославской области осудили мужчину, который стрелял в шалаш, где сидели раздражающие его дети

Одного ребенка он смог ранить
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Подсудимый пытался обжаловать приговор, утверждая, что злого умысла не имелПодсудимый пытался обжаловать приговор, утверждая, что злого умысла не имелФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

30 октября 2018 года 37-летний житель послелка Микляиха Тутаевского района услышал взрывы петард у себя во дворе. Посторонние звуки стали его раздражать. Мужчина разозлился и вышел во двор, где озверел окончательно, взял пневматическую винтовку и выстрелил в шалаш. В шалаше были дети. Одного ребенка он все-таки ранил.

Уголовное дело возбудили по двум статьям – хулиганство с применением оружия и умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия в отношении несовершеннолетнего.

– С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Однако мужчина не согласился с приговором, утверждая, что не имел злого умысла и не знал, что в шалаше есть дети.

Суд оставил приговор без изменений, не удовлетворив апелляционную жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24