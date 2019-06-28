В Ярославской области осудили мужчину, который стрелял в шалаш, где сидели раздражающие его дети
30 октября 2018 года 37-летний житель послелка Микляиха Тутаевского района услышал взрывы петард у себя во дворе. Посторонние звуки стали его раздражать. Мужчина разозлился и вышел во двор, где озверел окончательно, взял пневматическую винтовку и выстрелил в шалаш. В шалаше были дети. Одного ребенка он все-таки ранил.
Уголовное дело возбудили по двум статьям – хулиганство с применением оружия и умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия в отношении несовершеннолетнего.
– С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Однако мужчина не согласился с приговором, утверждая, что не имел злого умысла и не знал, что в шалаше есть дети.
Суд оставил приговор без изменений, не удовлетворив апелляционную жалобу.
ИСТОЧНИК KP.RU