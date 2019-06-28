В Ярославле изменится расписание автобуса №19К
Изменения коснутся и будней, и выходных дней
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С 6 июля по 1 сентября автобус № 19К «Улица Гудованцева – Красная площадь» будет ходить по измененному маршруту.
В будние дни автобус совершит последний рейс от остановки на улице Гудованцева в 22 часа 53 минуты, а от Красной площади – в 23 часа 22 минуты.
В выходные дни автобус поедет из Красноперекопского района в 22 часа 35 минут, а из
центра – в 23 часа 04 минуты.
– Просим Вас учесть данные изменения при планировании поездок по указанному маршруту, – сообщили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU