В Ярославле изменится расписание автобуса №19К

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-28T10:22:43+03:00

Изменения коснутся и будней, и выходных дней

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С 6 июля по 1 сентября автобус № 19К «Улица Гудованцева – Красная площадь» будет ходить по измененному маршруту.

В будние дни автобус совершит последний рейс от остановки на улице Гудованцева в 22 часа 53 минуты, а от Красной площади – в 23 часа 22 минуты.

В выходные дни автобус поедет из Красноперекопского района в 22 часа 35 минут, а из

центра – в 23 часа 04 минуты.

– Просим Вас учесть данные изменения при планировании поездок по указанному маршруту, – сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU