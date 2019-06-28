В Ярославле задержали мужчину, прописавшего у себя 10 мигрантов
На него заведено уголовное дело
На момент регистрации преступник даже не думал предоставлять мигрантам жилое помещение для проживания.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники полиции расследуют дело по факту фиктивной прописки мигрантов. Установлено, что не работающий житель Ленинского района за месяц поставил на учет 10 иностранных граждан.
- В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлено, что фактически иностранные граждане в квартире не проживали,- прокомментировали в пресс-службе УМВД Росси по Ярославской области.
На момент регистрации преступник даже не думал предоставлять мигрантам жилое помещение для проживания, а граждане, аналогично, не имели намерений вселиться в него. По факту преступления заведено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU