В Ярославле задержали мужчину, прописавшего у себя 10 мигрантов

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-28T10:17:23+03:00

На момент регистрации преступник даже не думал предоставлять мигрантам жилое помещение для проживания. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле сотрудники полиции расследуют дело по факту фиктивной прописки мигрантов. Установлено, что не работающий житель Ленинского района за месяц поставил на учет 10 иностранных граждан.

- В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлено, что фактически иностранные граждане в квартире не проживали,- прокомментировали в пресс-службе УМВД Росси по Ярославской области.

На момент регистрации преступник даже не думал предоставлять мигрантам жилое помещение для проживания, а граждане, аналогично, не имели намерений вселиться в него. По факту преступления заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU