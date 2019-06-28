2019-06-28T09:38:09+03:00
Происшествия

В Ярославской области задержали молодого наркодилера со 115 граммами соли

Подозреваемый дал признательные показания
Поделиться:
Преступника задержали на трассе «Москва-Холмогоры».Преступника задержали на трассе «Москва-Холмогоры».Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Переславском районе Ярославской области на трассе «Москва-Холмогоры» сотрудники полиции задержали молодого наркодилера. У 21-летнего жителя Ярославля обнаружили полимерный пакет с подозрительным веществом.

- Экспертами ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что в пакете находилось наркотическое психотропное средство «соль» массой чуть больше 115 граммов, - уточнили в пресс-службе полиции Ярославской области.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже дал признательные показания, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24