В Ярославской области задержали молодого наркодилера со 115 граммами соли
Подозреваемый дал признательные показания
Преступника задержали на трассе «Москва-Холмогоры».Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Переславском районе Ярославской области на трассе «Москва-Холмогоры» сотрудники полиции задержали молодого наркодилера. У 21-летнего жителя Ярославля обнаружили полимерный пакет с подозрительным веществом.
- Экспертами ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что в пакете находилось наркотическое психотропное средство «соль» массой чуть больше 115 граммов, - уточнили в пресс-службе полиции Ярославской области.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже дал признательные показания, расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU