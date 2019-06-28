2019-06-28T09:23:19+03:00
Общество

В Ярославле с начала года зафиксировано 184 аварии с участием животных

Большая часть из них – столкновения с лосями
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле с начала 2019 года зарегистрировано 184 аварии с участием животных. Большая часть из них – это столкновение с лосями. По информации Госавтоинспекции, в результате данных аварий 22 человека получили травмы, а двое погибли.

- Как правило, травмы водителя и пассажиров от столкновения автомобиля с диким животным могут быть весьма серьезными или даже смертельными, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Именно поэтому следует быть предельно внимательными и аккуратными, двигаясь на автомобиле по автодороге, рядом с лесными массивами или густой растительностью.

Опасность данного вида ДТП заключается в том, что лось может выпрыгнуть на дорогу внезапно. Часто, это не оставляет водителю времени на совершение маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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