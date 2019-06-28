В Ярославле прошло празднование национального Дня молодежи

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-28T08:33:40+03:00

В здании мэрии города в этот день наградили лучших представителей молодежи. Фото: Мэрия Ярославля

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В Ярославле 27 июня прошло празднование национального Дня молодежи. На празднике гостей ждали выступления танцоров и спортсменов, а также фудтрак со здоровой едой. Кроме того, в здании мэрии города в этот день наградили лучших представителей молодежи.

- Это праздник юности и оптимизма, мечтаний и жизненных планов. Быть молодым значит быть активным, деятельным, стремиться к созиданию, к новым целям. Сейчас вы делаете первые шаги на своём профессиональном пути. Дерзайте, ставьте перед собой высокие цели, стройте самые смелые планы, увлекайтесь, стремитесь вперед! – пожелал мэр города.

Помимо исторического квеста «В поисках пропавшего города», подготовленного для гостей праздника, изюминкой программы стал концерт группы «Artic&Asti», прошедший в КСК «Вознесенский».

ИСТОЧНИК KP.RU