В Ярославле открылся туристический маршрут «Сады и парки Ярославской земли»

СЕГОДНЯ 20:24 2019-06-27T20:24:11+03:00

Проект позволяет познакомиться с историей и культурой садово-паркового искусства Ярославской области за последние три века. Фото: Правительство Ярославской области

Маршрут представляет собой совместный проект музея-заповедника «Ростовский кремль», Ярославского художественного музея и музея-заповедника «Карабиха»

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В Ярославской области стартовал новый туристический маршрут «Сады и парки Ярославской земли». Проект представляет собой единую работу музея-заповедника «Ростовский кремль», Ярославского художественного музея и музея-заповедника «Карабиха».

- В рамках проекта предоставляется возможность познакомиться с историей и культурой садово-паркового искусства Ярославской области за последние три века, - поделились в пресс-службе правительства Ярославской области.

В Ростовском кремле гости могут посетить Митрополичьий сад, являющийся единственным реконструированным средневековым садом в России. В усадьбе Н.А. Некрасова «Карабиха» туристам проведут экскурсию по верхнему и нижнему паркам, а художественный музей представит гостям Губернаторский парк.

ИСТОЧНИК KP.RU