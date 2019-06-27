В Рыбинске к началу нового учебного года отремонтируют школу имени №6

СЕГОДНЯ 19:20 2019-06-27T19:20:24+03:00

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В Рыбинске к новому учебному учебному году отремонтируют школу №6 имени Л.И.Ошанина. К сентябрю 2019 года подрядчик должен установить в 14 кабинетах учреждения окна ПВХ, а в холле второго этажа и малом спортивном зале утепллить межпанельные стыки.

- Сейчас работы выполнены на 60%. До начала учебного года завершат утепление межпанельных стыков в так называемом подвесном блоке здания. В нем расположены учебные кабинеты физики, информатики, биологии, ОБЖ, конференц-зал, - поделились в пресс-службе администрации Рыбинска.

В администрации города также уточнили, что работы по замене старых окон должны завершиться к первому августа. Утепление стен подрядчик должен закончить к первому сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU