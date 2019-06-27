2019-06-27T20:24:38+03:00
Общество

В семи километрах от Рыбинска приступили к строительству нового кладбища

Площадь нового погоста будет составлять более 20 гектаров
Полина ЗАЙЦЕВА
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Количество мест для захоронения рассчитано более, чем на десять лет.Количество мест для захоронения рассчитано более, чем на десять лет.Фото: Администрация Рыбинска
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Под Рыбинском в деревне Глушицы подрядная организация приступила к первому этапу строительства нового кладбища. Погост будет находиться в семи километрах от города и займёт 20 гектаров площади. Количество мест для захоронения рассчитано более, чем на десять лет.

- В июне подрядная организация приступила к первому этапу строительства – подготовке и проведению земляных работ. На данном этапе запланировано формирование выездной группы и дорожек, строительство зданий для обслуживания кладбища, парковка для автомобилей. Работы планируют завершить в этом году. Также в текущем году появится возможность осуществлять здесь первые захоронения, - рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

На территории кладбища создадут пруд для стока воды и обеспечения защиты от подтопления территории. Погост будет разделён на секторы, в том числе - специальные площадки для мусора. Средства на строительство кладбища были выделены из местного бюджета. Его стоимость составила 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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