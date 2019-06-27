В Ярославской области мужчина ограбил аптеку ради 21 бутылки боярышника

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-27T17:13:29+03:00

Преступник пояснил, что у него не было денег на приобретение спиртного, поэтому он решился на кражу. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Любимского района Ярославской области обратилась работница местного фельдшерско-акушерского пункта. Женщина рассказала, что кто-то проник в помещение пункта и украл 21 флакон лекарственных спиртосодержащих средств.

- Полицией был установлен 33-летний подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками, не работает. Им даны признательные показания.

Преступник пояснил, что у него не было денег на приобретение спиртного, поэтому он решился на кражу. На мужчину заведено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU