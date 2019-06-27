Пакеты, пластик и бумага: после вмешательства ярославской прокуратуры Смоленский бор стал чистым

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-27T16:56:27+03:00

Теперь горожане смогут гулять по летнему лесу Фото: Прокуратура Ярославской области

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Прокуратура Заволжского района вынесла представление руководителю МБУ «Горзеленхозстроя». Эта организация отвечает за чистоту особо охраняемой природной территории – Смоленского бора. Однако в лесу образовалась большая свалка из полиэтилена, картона, бумаги и пластика.

После проверки и требования все убрать, сотрудники «Горзеленхозстроя» вывезли мусор и очистили памятник природы.

– Надзор за соблюдением законодательства об использовании и охране лесов, в том числе о пожарной безопасности в лесах прокуратурой района продолжается, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU