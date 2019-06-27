2019-06-27T16:56:27+03:00
Общество

Пакеты, пластик и бумага: после вмешательства ярославской прокуратуры Смоленский бор стал чистым

Работники «Горзеленхозстроя» ликвидровали свалку
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Теперь горожане смогут гулять по летнему лесуТеперь горожане смогут гулять по летнему лесуФото: Прокуратура Ярославской области
Изменить размер текста:

Прокуратура Заволжского района вынесла представление руководителю МБУ «Горзеленхозстроя». Эта организация отвечает за чистоту особо охраняемой природной территории – Смоленского бора. Однако в лесу образовалась большая свалка из полиэтилена, картона, бумаги и пластика.

После проверки и требования все убрать, сотрудники «Горзеленхозстроя» вывезли мусор и очистили памятник природы.

– Надзор за соблюдением законодательства об использовании и охране лесов, в том числе о пожарной безопасности в лесах прокуратурой района продолжается, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле открылся туристический маршрут «Сады и парки Ярославской земли»
В Рыбинске к началу нового учебного года отремонтируют школу имени №6
В семи километрах от Рыбинска приступили к строительству нового кладбища
В Ярославской области мужчина ограбил аптеку ради 21 бутылки боярышника
Ярославские маутинбайкеры собрались на трассе, чтобы провести чемпионат города
В Ярославле подрядчика обязали исправить ситуацию во дворе, где остатки строительного мусора закопали у домов
В Ярославской области фура врезалась в бензовоз
В ярославской аптеке после кошмарной очереди увеличат количество сотрудников
Житель Ярославской области напал на младшего брата с ножом и хотел его убить
Житель Ярославской области решил ограбить гараж и проник в него через крышу
Ярославль встал в пробку из-за ДТП на Московском проспекте
В Ростове женщина хотела продать земельный участок, но наткнулась на мошенников
На Республиканской улице в Ярославле завершается смена трубопровода
Новый городской прокурор Рыбинска – Сергей Галынин
Французские десантники приехали в Рыбинск, чтобы покорить русское небо
В Ярославской области 10 июля открывается сезон охоты на пернатую дичь
Судебные приставы проводили до границы украинца, который делал в Ярославле ремонты
Дело ярославского экс-депутата Павла Дыбина вернули прокурору из-за нарушений
Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Днем молодежи России
Ждем пробок: на Октябрьском мосту в Ярославле закрывают одну полосу
Завершено расследование дела о продаже губернаторской должности в Ярославской области
В аварии с грузовиком под Переславлем пострадали шесть жительниц Московской области
В Ярославле прошел традиционный губернаторский бал для выпускников
Нефтяное пятно из Ярославской области поплыло в Кострому