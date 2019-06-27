2019-06-27T16:23:09+03:00
Спорт

Ярославские маутинбайкеры собрались на трассе, чтобы провести чемпионат города

Они проехали круг в 2900 метров и гонку на 20 километров
Екатерина РЯБЦЕВА
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Преодоление бездорожья становится очень популярным направлением среди велосипедистовПреодоление бездорожья становится очень популярным направлением среди велосипедистовФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле на базе спортшколы № 19 прошел чемпионат по маутинбайку. В нем участвовали около 70 спортсменов разных возрастов. Они проехали круг в 2900 метров и показали свои умения в абсолютном зачете на 20 километров.

Преодоление бездорожья становится очень популярным направлением среди велосипедистов. Они могут не только катить, но и прыгать на «железном коне», преодолевать крутые подъемы и спуски.

Еще один приятный бонус для любителей маутинбайкинга – отсутствие машин на трассе. Это делает соревнования безопасными и комфортными.

Победителем 20-ти километровой гонки стал Егор Привалов. Он обогнал соперников всего на несколько секунд.

– Я специализируюсь на маунтинбайке и даже имею звание КМС по зимнему триатлону. Поэтому в гонке для меня не было ничего принципиально нового. Единственное, что вызывало некоторые опасения — собственное физическое состояние. Правда, трасса тут сравнительно простая, практически без набора высоты, и на первом разгонном участке у меня получилось выйти вперёд, — поделился эмоциями Егор.

Гонщик сборной России Артем Самоленков также стал участником чемпионата, но первым не приехал.

Самый младший спортсмен преодолел лишь 10 километров в соревновательном режиме, но это уже достижение, ведь он ехал по одной трассе с настоящими мастерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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