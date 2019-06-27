Ярославские маутинбайкеры собрались на трассе, чтобы провести чемпионат города
В Ярославле на базе спортшколы № 19 прошел чемпионат по маутинбайку. В нем участвовали около 70 спортсменов разных возрастов. Они проехали круг в 2900 метров и показали свои умения в абсолютном зачете на 20 километров.
Преодоление бездорожья становится очень популярным направлением среди велосипедистов. Они могут не только катить, но и прыгать на «железном коне», преодолевать крутые подъемы и спуски.
Еще один приятный бонус для любителей маутинбайкинга – отсутствие машин на трассе. Это делает соревнования безопасными и комфортными.
Победителем 20-ти километровой гонки стал Егор Привалов. Он обогнал соперников всего на несколько секунд.
– Я специализируюсь на маунтинбайке и даже имею звание КМС по зимнему триатлону. Поэтому в гонке для меня не было ничего принципиально нового. Единственное, что вызывало некоторые опасения — собственное физическое состояние. Правда, трасса тут сравнительно простая, практически без набора высоты, и на первом разгонном участке у меня получилось выйти вперёд, — поделился эмоциями Егор.
Гонщик сборной России Артем Самоленков также стал участником чемпионата, но первым не приехал.
Самый младший спортсмен преодолел лишь 10 километров в соревновательном режиме, но это уже достижение, ведь он ехал по одной трассе с настоящими мастерами.
ИСТОЧНИК KP.RU