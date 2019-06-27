СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-27T15:35:09+03:00

В Ярославской области фура въехала в бензовоз. Фото: Упрдор "Холмогоры".

А после этого раскурочила ограждение

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области фура врезалась в бензовоз. ДТП произошло 27 июня в 10 часов 40 минут на трассе М8 в Переславском районе.

- У фуры во время движения лопнуло колесо, в результате автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с бензовозом, - рассказали в Упрдор «Холмогоры».

После удара фура слетела с дороги, сбив четыре стойки барьера.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших и без разлива топлива. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме.

Грузовик пробил ограждение на трассе и вылетел в кювет. Фото: Упрдор "Холмогоры".

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Фото: Упрдор "Холмогоры".

ИСТОЧНИК KP.RU