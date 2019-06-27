В Ярославской области фура врезалась в бензовоз
В Ярославской области фура врезалась в бензовоз. ДТП произошло 27 июня в 10 часов 40 минут на трассе М8 в Переславском районе.
- У фуры во время движения лопнуло колесо, в результате автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с бензовозом, - рассказали в Упрдор «Холмогоры».
После удара фура слетела с дороги, сбив четыре стойки барьера.
К счастью, в аварии обошлось без пострадавших и без разлива топлива. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме.
Грузовик пробил ограждение на трассе и вылетел в кювет. Фото: Упрдор "Холмогоры".
К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Фото: Упрдор "Холмогоры".
ИСТОЧНИК KP.RU