2019-06-27T15:35:09+03:00
Происшествия

В Ярославской области фура врезалась в бензовоз

А после этого раскурочила ограждение
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области фура въехала в бензовоз. Фото: Упрдор "Холмогоры".В Ярославской области фура въехала в бензовоз. Фото: Упрдор "Холмогоры".
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В Ярославской области фура врезалась в бензовоз. ДТП произошло 27 июня в 10 часов 40 минут на трассе М8 в Переславском районе.

- У фуры во время движения лопнуло колесо, в результате автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с бензовозом, - рассказали в Упрдор «Холмогоры».

После удара фура слетела с дороги, сбив четыре стойки барьера.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших и без разлива топлива. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме.

Грузовик пробил ограждение на трассе и вылетел в кювет. Фото: Упрдор "Холмогоры".

Грузовик пробил ограждение на трассе и вылетел в кювет. Фото: Упрдор "Холмогоры".

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Фото: Упрдор "Холмогоры".

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Фото: Упрдор "Холмогоры".

ИСТОЧНИК KP.RU

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