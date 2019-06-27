В ярославской аптеке после кошмарной очереди увеличат количество сотрудников

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-27T15:40:17+03:00

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В аптеке в доме №38 по улице Угличской после образования кошмарной очереди, решили увеличить количество сотрудников. 25 июня здесь собрались десятки льготников, которые несколько часов не могли получить нужные лекарства. Проверку по вопиющему факту провел региональный департамент здравоохранения и фармации. В аптеке сообщили, что в тот день работнику стало плохо и ее оправили на больничный. Через некоторое время на работу вышел другой сотрудник. Перерыв между этими событиями составил два часа.

- Болеть могут не только простые граждане, но и медицинские работники. Мы продлили работу аптечного пункта в тот день до 19 часов и все получили свои препараты, – сообщила главный врач Центральной городской больницы Елена Короткова.

Сейчас аптечный пункт работает в штатном режиме. Кроме увеличения количества сотрудников некоторым пациентам поликлиники, которых обслуживает аптечный пункт, рецепты будут выписывать сразу на три месяца, чтобы избавить людей от лишних очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU