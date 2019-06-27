Житель Ярославской области напал на младшего брата с ножом и хотел его убить
В апреле 2019 года 42-летний житель Мышкинского района находился в частном доме вместе со своим 36-летним братом. Родственники выпивали и веселились, но в какой-то момент тучи стали сгущаться. Возник конфликт, и старший брат схватился за нож. Он ударил собутыльника в область грудной клетки. Врачам удалось спасти пострадавшего.
На мужчину по факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.
– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.
Обвиняемого заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU