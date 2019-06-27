2019-06-27T15:03:37+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области напал на младшего брата с ножом и хотел его убить

По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Братья выпивали, а потом разгорелся конфликтБратья выпивали, а потом разгорелся конфликтФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В апреле 2019 года 42-летний житель Мышкинского района находился в частном доме вместе со своим 36-летним братом. Родственники выпивали и веселились, но в какой-то момент тучи стали сгущаться. Возник конфликт, и старший брат схватился за нож. Он ударил собутыльника в область грудной клетки. Врачам удалось спасти пострадавшего.

На мужчину по факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

Обвиняемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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