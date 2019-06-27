Житель Ярославской области решил ограбить гараж и проник в него через крышу
Мужчина вытащил оттуда велосипед, бензотриммер и другое имущество
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию Гаврилов-Ямского района обратился местный житель, у которого ограбили гараж. Мужчина рассказал, что преступники сломали крышу строения, чтобы попасть внутрь. Из гаража вытащили велосипед, бензотриммер и другое имущество.
- Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе полиции Ярославской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 30-летнего подозреваемого.
Мужчина полностью признал свою вину. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Расследование преступления продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU