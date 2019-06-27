Житель Ярославской области решил ограбить гараж и проник в него через крышу

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-27T14:46:01+03:00

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина вытащил оттуда велосипед, бензотриммер и другое имущество

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В полицию Гаврилов-Ямского района обратился местный житель, у которого ограбили гараж. Мужчина рассказал, что преступники сломали крышу строения, чтобы попасть внутрь. Из гаража вытащили велосипед, бензотриммер и другое имущество.

- Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе полиции Ярославской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 30-летнего подозреваемого.

Мужчина полностью признал свою вину. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Расследование преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU