2019-06-27T14:32:31+03:00
Происшествия

Ярославль встал в пробку из-за ДТП на Московском проспекте

В утренний час-пик затор достиг шести баллов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВААнастасия КУРИНА
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Авария с такси.Авария с такси.
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27 июня на пересечении улицы Наумова и Московского проспекта столкнулись красный «Пежо» и такси марки «Хендай». Авария произошла в 5 часов утра. В результате ДТП образовалась шестибалльная пробка в правом ряду, что значительно затрудняло движение.

- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Во время столкновения такси оказалось у ограждения в правом ряду, а «Пежо» и вовсе развернуло в сторону встречки.

Оба автомобиля получили повреждения - сильно пострадали передняя часть у «Пежо» и левый бок у «Хендай». На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Сейчас проводится проверка обстоятельств аварии.

Фото: пользователь под ником Ярик Яриков в сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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