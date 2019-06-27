Ярославль встал в пробку из-за ДТП на Московском проспекте
27 июня на пересечении улицы Наумова и Московского проспекта столкнулись красный «Пежо» и такси марки «Хендай». Авария произошла в 5 часов утра. В результате ДТП образовалась шестибалльная пробка в правом ряду, что значительно затрудняло движение.
- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Во время столкновения такси оказалось у ограждения в правом ряду, а «Пежо» и вовсе развернуло в сторону встречки.
Оба автомобиля получили повреждения - сильно пострадали передняя часть у «Пежо» и левый бок у «Хендай». На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Сейчас проводится проверка обстоятельств аварии.
Фото: пользователь под ником Ярик Яриков в сети «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU