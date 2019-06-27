В Ростове женщина хотела продать земельный участок, но наткнулась на мошенников

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-27T13:46:29+03:00

Преступники украли с Карты потерпевшей более 100 тысяч рублей

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В полицию Ростовского района Ярославской области обратилась 49-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Потерпевшая рассказала, что разметила объявление о продаже земельного участка на одном из интернет-сайтов.

- Установлено, что неизвестные позвонили ей и под предлогом покупки участка, убедили передать информацию о реквизитах банковской карты, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После этого с карты женщины было списано больше 100 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка. Полиция напоминает, что пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU