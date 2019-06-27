2019-06-27T13:10:57+03:00
Общество

На Республиканской улице в Ярославле завершается смена трубопровода

Он был изношен почти на 100 процентов и не менялся с 70-х годов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Работы планируют завершить на следующей неделеРаботы планируют завершить на следующей неделеФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле продолжается ремонт Республиканской улицы. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован участок от Республиканского проезда до Которосльной набережной. Его протяженность составит 3,7 километров.

В настоящий момент устанавливается бордюрный камень, ремонтируется тротуар и выносятся коммуникации энергетических, тепловых и водоснабжающих сетей.

—Сейчас меняем трубопровод диаметром 500 мм. Уже проложено порядка 500 метров, ведутся завершающиеся работы. Эти трубы имеют почти 100% износ. Они не менялись с 70-х годов, — поделился технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Эти работы начали в феврале месяце. Завершить их планируют в начале следующей недели.

С 27 июня по 3 июля изменится схема движения на Кооперативной улице. Проехать можно будет со стороны Флотской улицы. Также перекроют улицу Победы в районе дома 3а и одну полосу движения при въезде на Октябрьский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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