Новый городской прокурор Рыбинска – Сергей Галынин

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-27T12:55:13+03:00

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Прокуратуру Рыбинска возглавил 38-летний Сергей Галыгин. Ранее он был заместителем рыбинского городского прокурора.

Сергей Галыгин родился в Саратовской области, где окончил Саратовскую академию права по специальности «Юриспруденция». В прокуратуре он служит с 2004 года. Работал помощником прокурора района, старшим прокурором города, прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, заместителем межрайонного прокуроры.

ИСТОЧНИК KP.RU