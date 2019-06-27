Новый городской прокурор Рыбинска – Сергей Галынин
Ранее он занимал должность заместителя
На должность Рыбинского городского прокурора Ярославской области назначен советник юстиции Галыгин Сергей СергеевичФото: Прокуратура Ярославской области
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Прокуратуру Рыбинска возглавил 38-летний Сергей Галыгин. Ранее он был заместителем рыбинского городского прокурора.
Сергей Галыгин родился в Саратовской области, где окончил Саратовскую академию права по специальности «Юриспруденция». В прокуратуре он служит с 2004 года. Работал помощником прокурора района, старшим прокурором города, прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, заместителем межрайонного прокуроры.
ИСТОЧНИК KP.RU