2019-06-27T12:14:20+03:00
Общество

Французские десантники приехали в Рыбинск, чтобы покорить русское небо

Члены делегации Национального союза парашютистов Франции планируют посетить Ярославль
Екатерина РЯБЦЕВА
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В составе делегации прибыло 16 французов из разных армейских подразделенийВ составе делегации прибыло 16 французов из разных армейских подразделенийФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинск прибыла делегация французских десантников в отставке, которые решили покорить русское небо. Они будут тренироваться и прыгать с парашютом на аэродроме «Южный».

Дружба Национального союза парашютистов Франции и Рыбинска зародилась в далеком 2011 году. Через год, в 2012, делегация впервые прибыла на ярославские земли. С тех пор французские военнослужащие часто приезжают в наши края.

– Очередная наша встреча подтверждает, что отношения между нашими народами и странами не могут быть нарушены никакими санкциями, никакими политическими разногласиями. Знаменательно, что к нам приезжают военные. Люди, которые знают цену миру. И знают, что теплые отношения в мире важнее политических амбиций, – считает глава города Денис Добряков.

Капитан в отставке Жан-Клод Санше уверен, что когда гости вернутся на родину, то они будут посланниками мира.

В составе делагации прибыло 16 французов от разных армейских подразделений. Перед прыжками они прошли инструктаж и медицинский осмотр. Покорив рыбинское небо, гости познакомятся с историей Рыбинска и посетят Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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