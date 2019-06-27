2019-06-27T10:58:37+03:00
Общество

В Ярославской области 10 июля открывается сезон охоты на пернатую дичь

Он завершится 15 ноября
Екатерина РЯБЦЕВА
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С 10 июля в Ярославской области открывается сезон охоты на пернатую дичь. Охотники смогут взять с собой на подмогу островных и континентальных легальных собак, ретриверов и спаниелей.

В начале сезона охотникам разрешено выходить на болотно-луговую дичь без огнестрельного оружия, на водоплавающую – с 1 августа.

С 25 июля по 15 ноября будет разрешено охотиться с ружьем на дупеля, бекаса и перепела.

С 5 августа откроется охота на боровую дичь, а с третьей субботы августа по 15 ноября – на водоплавающую.

У каждого охотника должен быть охотничий билет, разрешение на ношение и хранение оружия, а также на добычу. Обязательно указывать в разрешении вид дичи.

Для того, чтобы добывать птицу в закрепленных охотоугодьях, необходима путевка. Если вы решили охотиться в общедоступных угодьях, то прием заявлений начинается за две недели до начала срока охоты на определенный вид дичи, а заканчивается за один день.

Завершится сезон охоты 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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