В Ярославской области 10 июля открывается сезон охоты на пернатую дичь
С 10 июля в Ярославской области открывается сезон охоты на пернатую дичь. Охотники смогут взять с собой на подмогу островных и континентальных легальных собак, ретриверов и спаниелей.
В начале сезона охотникам разрешено выходить на болотно-луговую дичь без огнестрельного оружия, на водоплавающую – с 1 августа.
С 25 июля по 15 ноября будет разрешено охотиться с ружьем на дупеля, бекаса и перепела.
С 5 августа откроется охота на боровую дичь, а с третьей субботы августа по 15 ноября – на водоплавающую.
У каждого охотника должен быть охотничий билет, разрешение на ношение и хранение оружия, а также на добычу. Обязательно указывать в разрешении вид дичи.
Для того, чтобы добывать птицу в закрепленных охотоугодьях, необходима путевка. Если вы решили охотиться в общедоступных угодьях, то прием заявлений начинается за две недели до начала срока охоты на определенный вид дичи, а заканчивается за один день.
Завершится сезон охоты 15 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU