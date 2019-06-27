2019-06-27T10:13:12+03:00
Общество

Судебные приставы проводили до границы украинца, который делал в Ярославле ремонты

Мужчина незаконно пребывал и незаконно работал на территории РФ
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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В Ярославле незаконно проживал 30-летний гражданин Украины. Он не имел документов на право пребывания в стране.

Мужчина приехал в город, чтобы заниматься отделочно-ремонтными работами, но все пошло не так, как он планировал: нелегала нашли.

– На основании этого правонарушения гражданин был привлечен к административной ответственности в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Сначала прошло судебное заседание, потом приставы доставили украинца в спецприемник, а после этого проводили до границы, где мужчину уже ждали пограничники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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