Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Днем молодежи России

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-27T09:12:22+03:00

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27 июня – День молодежи России. С праздником ярославцев поздравил губернатор Дмитрий Миронов, отметив необычайный потенциал виновников торжества в нашем регионе:

- Молодость – самый прекрасный период для каждого человека, время мечтаний и надежд, поиска своего пути и желания действовать, удивлять мир смелыми идеями. – отметил Миронов.

Губернатор пожелал молодым ярославцам успехов в творческом и профессиональном развитии и пообещал, что региональная власть продолжит способствовать реализации молодежи в политике, предпринимательстве, спорте, науке и культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU