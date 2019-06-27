Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Днем молодежи России
Губернатор пообещал способствовать реализации потенциала молодых людей
Губернатор поздравил ярославскую молодежьФото: Роман РЫЖИКОВ
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27 июня – День молодежи России. С праздником ярославцев поздравил губернатор Дмитрий Миронов, отметив необычайный потенциал виновников торжества в нашем регионе:
- Молодость – самый прекрасный период для каждого человека, время мечтаний и надежд, поиска своего пути и желания действовать, удивлять мир смелыми идеями. – отметил Миронов.
Губернатор пожелал молодым ярославцам успехов в творческом и профессиональном развитии и пообещал, что региональная власть продолжит способствовать реализации молодежи в политике, предпринимательстве, спорте, науке и культуре.
ИСТОЧНИК KP.RU