Ждем пробок: на Октябрьском мосту в Ярославле закрывают одну полосу
«Праздник» ждет автомобилистов уже 27 июня
Октябрьский мост, вероятно, станет еще более сложным препятствием на пути ярославцевФото: Роман РЫЖИКОВ
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Уже завтра, 27 июня, ярославские автомобилисты могут столкнуться с неприятностями: с 7 утра и до 3 июля на Октябрьском мосту закрывают одну полосу. Причиной тому – ремонт на сетях ТГК-2.
- Заезд на улицу Кооперативная будет осуществляться со стороны улицы Флотской. Будет перекрыто движение по улице Победа в районе дома 3а и одна полоса движения при въезде на Октябрьский мост, - сообщают в администрации города.
Так что, уже вечером можно будет испытать свое терпение в пробках, которых, скорее всего, не миновать.
ИСТОЧНИК KP.RU