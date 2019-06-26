2019-06-26T20:09:38+03:00
Происшествия

Завершено расследование дела о продаже губернаторской должности в Ярославской области

За кресло главы региона Юрий Удалов предложил 60 миллионов рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Фигурантов дела обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере,Фигурантов дела обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере,Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали бывший первый замглавы МЧС России генерал-полковник Сергей Шляков и три его подельника. Их обвиняют в том, что они продавали государственные должности.

Потерпевшим в деле проходит бывший член Совета Федерации Юрий Удалов. Ранее он занимал должность замгубернатора Ярославской области. Как следует из материалов дела, Удалов предложил Шлякову 66 миллионов рублей в валюте. Шляков привлек к решению вопроса о назначении Удалова своего знакомого - Юрия Кузнецова и направил Удалова к нему. Удалов связался с Кузнецовым, предложил подготовить документы в администрацию президента России. В 2016 году губернатором Ярославской области стал Дмитрий Миронов, но сообщники Кузнецова стали уверять Удалова в том, что он все-таки сможет стать главой региона. Правда, Рязанского. Но для начала Удалов должен был занять пост главы Чеховского района Московской области. Если что-то пойдет не так, ему пообещали пост министра в правительстве Подмосковья. Во время переговоров с Удалова постоянно требовали крупные суммы. По сообщению «Ъ», фигурантов дела обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, поскольку по факту помочь в назначении они не могли. На 2018 год Юрий Удалов так и не получил желаемую должность. Он пошел и написал заявление. После этого Шлякова и сообщников задержали и отправили под арест. Если фигурантов дела признают виновными, то им грозит немаленький тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аварии с грузовиком под Переславлем пострадали шесть жительниц Московской области
В Ярославле прошел традиционный губернаторский бал для выпускников
Нефтяное пятно из Ярославской области поплыло в Кострому
В Рыбинск приехала делегация французских ветеранов-военнослужащих
В Ярославской области поймали вора-рецидивста, который украл у магазина детский велосипед
У ярославского охотхозяйства из-за крупных долгов арестовали трактор
В Ярославле появился новый памятник местного значения
В ярославском транспорте появятся кассы
Коммунальные тарифы в Ярославской области с 1 июля повысятся на 0,3-2%
«Прямая линия с Владимиром Путиным» в этом году подверглась самому большому количеству DDoS-атак
Туристический маршрут «Золотое кольцо» хотят закрыть для туристов из-за разбитых дорог
Ярославна несколько лет получала деньги за погребение вымышленных людей
Введение новых нормативов на отопление в Ярославской области могут отложить
В Ярославле осудят отца, который украл золотую цепочку и крестик у спящей дочери
В Ярославле уволился начальник СИЗО «Коровники»
У жителя Ярославля нашли 50 кустов конопли
В Ярославле легковой автомобиль попал под поезд
С 15 июля жители Рыбинска не смогут ездить в заволжские районы по дамбе-шлюз
В Ярославле полицейские нашли бабушку, которая не помнила, кто она и где живет
В Ярославле в рамках автопробега побывали инвалиды на автомобилях с ручным управлением
В ярославском дворе нашли мужчину с ножевым ранением
Жителя Ярославской области осудили за взятку инспектору ГИБДД
Транспортники предложили повысить стоимость проезда в Ярославле до 28 рублей