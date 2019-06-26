Завершено расследование дела о продаже губернаторской должности в Ярославской области

СЕГОДНЯ 20:09 2019-06-26T20:09:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали бывший первый замглавы МЧС России генерал-полковник Сергей Шляков и три его подельника. Их обвиняют в том, что они продавали государственные должности.

Потерпевшим в деле проходит бывший член Совета Федерации Юрий Удалов. Ранее он занимал должность замгубернатора Ярославской области. Как следует из материалов дела, Удалов предложил Шлякову 66 миллионов рублей в валюте. Шляков привлек к решению вопроса о назначении Удалова своего знакомого - Юрия Кузнецова и направил Удалова к нему. Удалов связался с Кузнецовым, предложил подготовить документы в администрацию президента России. В 2016 году губернатором Ярославской области стал Дмитрий Миронов, но сообщники Кузнецова стали уверять Удалова в том, что он все-таки сможет стать главой региона. Правда, Рязанского. Но для начала Удалов должен был занять пост главы Чеховского района Московской области. Если что-то пойдет не так, ему пообещали пост министра в правительстве Подмосковья. Во время переговоров с Удалова постоянно требовали крупные суммы. По сообщению «Ъ», фигурантов дела обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, поскольку по факту помочь в назначении они не могли. На 2018 год Юрий Удалов так и не получил желаемую должность. Он пошел и написал заявление. После этого Шлякова и сообщников задержали и отправили под арест. Если фигурантов дела признают виновными, то им грозит немаленький тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU