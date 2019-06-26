В аварии с грузовиком под Переславлем пострадали шесть жительниц Московской области
В среду, 26 июня, в Ярославской области произошло крупное ДТП. На трассе «Холмогоры» в Переславском районе столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла около 15:20.
За рулем грузового «Вольво» находился 40-летний водитель, «Шевроле» вела 43-летняя женщина. В салоне легковушке находилась еще одна 37-летняя женщина, две 10-летние девочки и две девочке в возрасте пяти и шести лет. Все они, включая женщину-водителя, госпитализированы. Известно, что пострадавшие – жители Московской области. Водитель грузовика не пострадал.
На месте ДТП работали спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU