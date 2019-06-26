В Ярославле прошел традиционный губернаторский бал для выпускников
Хедлайнероми дискотеки в 2019 году стали группы «Pizza» и «Инь-Янь»
Лучшим выпускникам Ярославской области были вручены почетные знаки губернатора «За особые успехи в учении».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 25 июня прошел традиционный для региона губернаторский бал выпускников. Торжественное открытие праздника состоялось, как обычно, в ледовом дворце «Арена-2000» около двух часов дня.
Лучшим выпускникам Ярославской области были вручены почетные знаки губернатора региона «За особые успехи в учении». Помимо официальной части гостей праздника ждали разнообразные выступления творческих коллективов области.
В конце бала для выпускников подготововили дискотеку. В этом году хедлайнероми мероприятия стала группы «Pizza» и «Инь-Янь».
Губернаторский балл в Ярославле 2019.Полина ЗАЙЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU