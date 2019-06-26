2019-06-26T16:33:16+03:00
Происшествия

Нефтяное пятно из Ярославской области поплыло в Кострому

Специалисты изучают, как вещество попало в реку и кто виноват
Вероника ЧИГИЛЕЙЧИК
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Нефтяное пятно нашли на границе Ярославской и Костромской области.Нефтяное пятно нашли на границе Ярославской и Костромской области.Фото: Правительство Ярославской области
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Нефтяное пятно в Волге нашли на границе Ярославской и Костромской областей. Инспекторы ярославского регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования вместе с представителями Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Рыбоохраны провели комиссионное обследование реки. В месте загрязнения специалисты взяли пробы воды для проведения химико-аналитических исследований и оценки размера причиненного ущерба.

– По итогам проверки установлено, что данное пятно частично расположено на участке акватории, входящей в состав Левашовского заказника, – констатировал председатель комитета по экологическому надзору регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Специалистам предстоит выяснить, как опасное вещество попало в воду и кто в этом виноват. Также будут решать вопрос о ликвидации загрязнения. Правда, сейчас пятно уже уплыло из Ярославской области к Костроме.

Сейчас грязь уже переместилась вниз по течению. Фото: Правительство Ярославской области

Сейчас грязь уже переместилась вниз по течению.Фото: Правительство Ярославской области

Специалисты думают, как убрать опасное вещество и ищут виновных в загрязнении реки. Фото: Правительство Ярославской области

Специалисты думают, как убрать опасное вещество и ищут виновных в загрязнении реки.Фото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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