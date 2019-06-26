В Рыбинск приехала делегация французских ветеранов-военнослужащих

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-26T15:55:57+03:00

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В Рыбинск на несколько дней прибыла делегация из Франции. В составе гостей числятся ветераны-военнослужащие и десантники в отставке. Делегация решила совершить прыжки с парашютом над Рыбинском на аэродроме «Южный».

- Дружба и сотрудничество между Рыбинском и Национальным союзом парашютистов Франции зародилась в 2011 году, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - В 2012 году состоялся первый визит французских военнослужащих в наш город. С тех пор они - частые гости на ярославской земле.

Помимо прыжков с парашютом в программе делегации есть знакомство с историей Рыбинска, посещение музеев, возложение цветов к мемориалу «Огонь Славы» и поездка в Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU