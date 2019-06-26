2019-06-26T14:53:19+03:00
Происшествия

В Ярославской области поймали вора-рецидивста, который украл у магазина детский велосипед

Имущество вернули девочке
Екатерина РЯБЦЕВА
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Фото предоставлено РосгвардиейФото предоставлено Росгвардией
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11-летняя девочка оставила свой велосипед у магазина, который находится на улице Ранней а Переславле-Залесском. Родители ребенка обратились в полицию. Ориентировку получили и росгвардейцы. Они нашли 34-летнего подозреваемого, который вез похищенного «железного коня». Вор детских велосипедов уже был судим ранее. Идет расследование.

Девочке вернули ее имущество.

Напомним, в Ярославле осудят 24-летнего молодого человека, который ограбил своих знакомых, обналичил деньги с банковских карт приятеля, продал чужую машину и реализовал крестик и золотую цепочку, которую сняла его дочь перед сном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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