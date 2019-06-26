2019-06-26T14:32:37+03:00
Общество

У ярославского охотхозяйства из-за крупных долгов арестовали трактор

Чтоб вернуть спецтехнику фирма полностью оплатила задолженность
Полина ЗАЙЦЕВА
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Общая сумма задолженности составляла 500 тысяч рублей. Фото: УФССП по Ярославской области.Общая сумма задолженности составляла 500 тысяч рублей. Фото: УФССП по Ярославской области.
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В Брейтовском районе Ярославской области судебные приставы арестовали у местного охотхозяйства трактор. Дело в том, что фирма долгое время не платила налоги и страховые взносы. Общая сумма задолженности составляла 500 тысяч рублей.

- Арест на трактор, которым должник регулярно пользовался, привел к тому, что фирма оплатила задолженность в полном объеме, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

После того, как должник внес необходимую сумму, судебные приставы сняли с спецтехники арест. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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