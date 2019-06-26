В ярославском транспорте появятся кассы
В ярославском транспорте появятся кассы. Как сообщили в правительстве области, нововведение должно стартовать с 1 июля. Причиной его внедрения стали изменения, произошедшие в федеральном законодательстве. Контрольно-кассовая техника необходима для передачи данных об оплате проезда, в налоговую службу.
– Автоматизированная система позволит осуществлять прием безналичной и наличной оплаты проезда с выдачей фискальных чеков, отвечающих требованиям законодательства, – отметила и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – Сейчас департаментом прорабатывается вопрос перехода на новую технологию оплаты проезда в пассажирском транспорте, и мы готовы учесть при реализации проекта предложения перевозчиков.
Тех транспортников, которые не успеют поставить кассы до указанного срока, пока наказывать не будут. Мораторий на штрафы введен на год – до 1 июля 2020 года. Но за это время условия закона нужно успеть выполнить.
ИСТОЧНИК KP.RU