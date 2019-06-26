Коммунальные тарифы в Ярославской области с 1 июля повысятся на 0,3-2%

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-26T13:41:53+03:00

Плата населения не должна вырасти не более, чем на 2%. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сколько больше будем платить за воду, отопление, свет и газ

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Стало известно, на сколько в Ярославской области повысятся коммунальные тарифы с 1 июля. Средние по региону цифры на заседании Ярославской областной Думы 25 июня озвучила заместитель директора ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина.

- На отопление и горячую воду цены вырастут в среднем на 0,3%, на холодную воду – на 1%, на электричество – на 2%, на газ – на 1,4%, - сообщила она.

При этом, по распоряжению федеральных властей, плата жителей региона за ЖКУ с 1 июля не должна вырасти более, чем на 2% (в отдельных случаях – 4%).

Напомним, больше всего с 1 июля должен подорожать вывоз мусора. Поэтому в регионе ввели льготные тарифы на эту услугу для части населения.

ИСТОЧНИК KP.RU