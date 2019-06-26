Коммунальные тарифы в Ярославской области с 1 июля повысятся на 0,3-2%
Стало известно, на сколько в Ярославской области повысятся коммунальные тарифы с 1 июля. Средние по региону цифры на заседании Ярославской областной Думы 25 июня озвучила заместитель директора ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина.
- На отопление и горячую воду цены вырастут в среднем на 0,3%, на холодную воду – на 1%, на электричество – на 2%, на газ – на 1,4%, - сообщила она.
При этом, по распоряжению федеральных властей, плата жителей региона за ЖКУ с 1 июля не должна вырасти более, чем на 2% (в отдельных случаях – 4%).
Напомним, больше всего с 1 июля должен подорожать вывоз мусора. Поэтому в регионе ввели льготные тарифы на эту услугу для части населения.
ИСТОЧНИК KP.RU