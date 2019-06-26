2019-06-26T13:13:32+03:00
Происшествия

Ярославна несколько лет получала деньги за погребение вымышленных людей

Злоумышленницу приговорили к четырем годам лишения свободы
Анастасия КУРИНА
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Жительница Ярославля украла из бюджета 2 миллиона рублей, делая фиктивные документы на погребение.Жительница Ярославля украла из бюджета 2 миллиона рублей, делая фиктивные документы на погребение.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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55-летняя женщина похитила из бюджета Ярославской области более 2,6 млн рублей. Работая в отделе социальных выплат одного из казенных учреждений Заволжского района, она три года получала деньги на похороны вымышленных умерших людей. Женщина оформляла документы на получение социального пособия на похороны и единовременной денежной выплаты.

- В судебном заседании женщина признала вину частично, не была согласна с размером похищенного. Однако суд признал ее виновной в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

За небольшое вознаграждение жители города давали свои паспортные данные другим соучастникам преступления и оформляли документы на выплату пособий. После этого преступники уговаривали людей обратиться в отделение почтовой связи для получения денег, которые потом передавали осужденной. Соучастников преступления осудили условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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