В Ярославле осудят отца, который украл золотую цепочку и крестик у спящей дочери

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-26T12:51:40+03:00

Молодой человек совершил еще несколько преступлений, ограбив своих знакомых

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В августе 2017 года 24-летний ярославец катался на квадроцикле своего знакомого и увидел внутри транспортного средства банковские карты. Откуда-то молодой человек знал пин-коды. Не теряя ни минуты, он поехал к банкомату и снял 17 300 рублей.

Прошло несколько месяцев, случилась еще одна кража. Неугомонный парень взял у приятеля покататься автомобиль ВАЗ-21150. На следующий день он решил не возвращать машину и продал ее за 15 тысяч рублей, при том, что стоила она 48 тысяч рублей.

В марте 2018 года ярославец пришел домой к сестре, чтобы провести время со своей пятилетней дочерью. Когда девочка сняла золотую цепочку и крестик перед сном, отец взял ее украшения и унес с собой. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

В июле 2018 года молодой человек украл у своей знакомой личные вещи – часы, сумку и ботинки. Пара находилась в квартире потерпевшей на улице Житейской. Ущерб от пропажи оказался немаленький – более 15 тысяч рублей.

Ненадежный приятель грабил не только своих друзей и близких. В этот же период он зашел в магазин и украл три бутылки водки.

Молодой человек уже был судим, а из колонии он освободился в ноябре 2016 года. Там ярославец пребывал за разбой.

Были возбуждены уголовные дела по факту трех краж, растраты и грабежа.

Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU