СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-26T13:02:45+03:00

Введение новых нормативов на отопление в Ярославской области могут отложить. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Информация об этом прозвучала на заседании региональной думы

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Введение в Ярославской области новых нормативов на отопление, из-за которых плата некоторых жителей может подняться на треть, хотят отложить. Об этом на заседании Ярославской областной Думы 25 июня сообщила заместитель директора ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина.

- Изначально изменения должны были ввести с 1 января 2017 года, но процесс решили отложить. Ввести новые нормативы с 1 октября - это было предписание прокуратуры. Сейчас мы ведем переговоры и, думаю, нам удастся договориться о дальнейшей отсрочке изменений, - сказала она.

Возможно, сроки введения нормативов перенесут на 1 января 2020 года либо на более позднюю дату.

Напомним, с 1 июля в Ярославской области вновь произойдет повышение тарифов ЖКХ. Больше всего подорожает вывоз мусора. В связи с этим в регионе решено ввести льготные тарифы на эту услугу для части населения.

ИСТОЧНИК KP.RU