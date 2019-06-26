В Ярославле уволился начальник СИЗО «Коровники»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-26T11:55:55+03:00

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25 июня адвокат Фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова на своей странице в Фейсбук сообщила, что начальник СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области уволен. В своем посте адвокат акцентировала внимание на том, что именно в этом следственной изоляторе содержатся сотрудники колонии №1, которые являются фигурантами уголовного дела о пытках заключенных.

Однако в пресс-службе ярославского управления ФСИН опровергли эту информацию.

– По факту появлении информации в сети интернет о якобы увольнении начальника СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Руководитель следственного изолятора сам воспользовался правом расторгнуть контракт и был уволен по инициативе работника в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии, —прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Анна Частухина.

ИСТОЧНИК KP.RU