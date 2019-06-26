В Ярославле легковой автомобиль попал под поезд

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-26T11:35:29+03:00

В Ярославле иномарка попала под поезд. Фото: скриншот с видео в группе "Подслушано в Ярославле".

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В Ярославле легковой автомобиль «Мицубиши» попал под поезд. ДТП произошло 25 июня около 21 часа 15 минут на улице Полушкина роща в районе Лакокраски.

- Водитель ходил у машины, с ним точно все нормально, - пишут люди в группе «Подслушано в Ярославле» в «ВКонтакте».

В ГИБДД по Ярославской области информацию подтвердили – пострадавших нет.

Вероятнее всего, удар оказался не сильным из-за того, что поезда в этом месте ездят очень медленно. Горожане удивляются, как мужчина за рулем вообще не заметил надвигающуюся на него махину. Проезжавшие мимо водители утверждают, что поезд громко гудел, приближаясь к дороге. Возможно, водитель легковушки просто хотел поскорее проскочить переезд, но не рассчитал свои возможности.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

К счастью, никто серьезно не пострадал. Фото: скриншот с видео в группе "Подслушано в Ярославле".

ИСТОЧНИК KP.RU