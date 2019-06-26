С 15 июля жители Рыбинска не смогут ездить в заволжские районы по дамбе-шлюз
С 15 по 28 июля в Рыбинске пройдут работы по ремонту водосбросной плотины на участке дороги по дамбе-шлюз от пересечения с Переборским трактом до пересечения с улицей поселок Шлюз. В этом месте движение машин будет запрещено.
В течение двух недель чтобы попасть на левый берез Рыбинска, нужно будет добираться через 7-й километр.
Пешеходы смогут проходить по дамбе-шлюз только в дневное время с 7:00 до 21:00.
Также изменится движение рейсовых автобусов 16э «Железнодорожный вокзал – больница №3», 16т «Железнодорожный вокзал – п.ГЭС-14», 36т «Железнодорожный вокзал – больница №3» и автобусного маршрута №101. Они будет ехать в заволжские районы через Соборную площадь и 7-й километр. Конечная остановка у муниципальных маршрутов – «Левый берег» на Целинной улице. Маршрут №14 временно закроют.
ИСТОЧНИК KP.RU