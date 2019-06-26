В Ярославле полицейские нашли бабушку, которая не помнила, кто она и где живет
Они узнали адрес и отвели ее домой
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На улице Добрынина в светлое время суток полицейские увидели 87-летнюю бабушку. Она была одна и не смогла вспомнить, где живет. Старушка плохо ориентировалась на местности. Сотрудники полиции узнали адрес пенсионерки и доставили ее домой.
Помните, что иногда пожилые люди имеют провалы памяти и хронические заболевания. Если у вас есть такие родственники, напишите на листах бумаги данные человека и контактные телефоны. Положите их в карманы.
По возможности сопровождайте бабушек и дедушек, страдающих забывчивостью.
ИСТОЧНИК KP.RU