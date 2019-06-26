В Ярославле в рамках автопробега побывали инвалиды на автомобилях с ручным управлением

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-26T08:08:33+03:00

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В Ярославскую область прибыл автопробег инвалидов на автомобилях с ручным управлением. Участники заезжали в Переславль-Залесский, побывали в Ростове Великом и добрались до Ярославля. Здесь они посетили экскурсию, прошли тест на вождение и пообщались с местными властями.

— Мы хотели предложить, чтобы в Ярославле был туристический социально-доступный транспорт. Это будет полезно и вашим инвалидным организациям, и для гостей с инвалидностью. Мы могли бы сесть в автобус и без проблем прокатиться по городу, ознакомиться, — сказала председатель Московской организации инвалидов Надежда Лобанова.

Впервые представители автопробега приехали в Ярославль в конце 90-х годов. Участники отметили, что за эти годы город очень изменился, а еще по нему стало удобнее передвигаться. Однако есть штрихи в городской среде, которых не хватает маломобильным группам населения. Например, специально оборудованные туалеты. Представители клуба уверены, что этот момент очень важен.

ИСТОЧНИК KP.RU