2019-06-25T17:42:58+03:00
Общество

Транспортники предложили повысить стоимость проезда в Ярославле до 28 рублей

В мэрии прокомментировали эту инициативу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Транспортники предложили повысить стоимость проезда в Ярославле до 28 рублей.Транспортники предложили повысить стоимость проезда в Ярославле до 28 рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ярославские транспортники предложили повысить стоимость проезда до 28 рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

Предложение прозвучало на совещании представителей власти и перевозчиков. Такая стоимость билетов позволила бы предприятиям обновить автопарк. Однако, не факт, что цена вырастет до этой границы. — Мы понимаем экономику работы перевозчиков, но рассматривать вопрос нужно взвешенно, с учетом всех факторов. На сегодняшний день нет решения ни по стоимости, ни по срокам введения нового тарифа. Возможно, он не будет пересматриваться. До конца года решение примем, — отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле за незаконную продажу алкоголя закрыли магазин
Гроза и небольшой дождь: в МЧС рассказали о погоде на завтра
В Ярославской области опасных вредителей растений выявят с помощью клеевых ловушек
В Ярославской области мужчина не смог улететь на отдых из-за долгов
Ярославские музеи помогут туристам переместиться из современности в 17 век
Ярославская областная Дума увеличила расходы на информационное обслуживание
В Ярославле реконструируют пешеходный переход через трамвайные пути
Ярославцы два часа в день поддерживают противников Шиеса
В Волковском театре состоится премьера спектакля «8 любящих женщин»
«Эту ночь запомню, как ночь переосмыслений»: ярославская инстамодель попала в аварию в Москве
Ярославна не сумела выплатить автокредит и осталась без машины
Отстреляли лосей на 1 миллион рублей: в Угличе осудили московских браконьеров
В Ярославском районе вор залез в дом к 91-летней бабушке, украл деньги и телефоны
Под Ярославлем на федеральной трассе погиб 18-летний мотоциклист
А теперь отличники: вслед за самыми худшими управдомами Ярославля в мэрии назвали и лучшие
Женщина и двое детей пострадали в пьяном ДТП в Ярославской области
В Ярославле из-за пожара в расселенном доме эвакуировали детский сад
Посетителя ярославского торгового центра ограбили в туалете
В Рыбинске на окружной дороге сделали шумовую разметку
В Ярославле строительный мусор после ремонта двора закопали в землю у домов