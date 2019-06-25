Транспортники предложили повысить стоимость проезда в Ярославле до 28 рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-25T17:42:58+03:00

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Ярославские транспортники предложили повысить стоимость проезда до 28 рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

Предложение прозвучало на совещании представителей власти и перевозчиков. Такая стоимость билетов позволила бы предприятиям обновить автопарк. Однако, не факт, что цена вырастет до этой границы. — Мы понимаем экономику работы перевозчиков, но рассматривать вопрос нужно взвешенно, с учетом всех факторов. На сегодняшний день нет решения ни по стоимости, ни по срокам введения нового тарифа. Возможно, он не будет пересматриваться. До конца года решение примем, — отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

ИСТОЧНИК KP.RU