В Ярославле за незаконную продажу алкоголя закрыли магазин

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-25T16:50:49+03:00

Торговая точка находилась в квартире одного из домов Дзержинского района

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В Ярославле закрыли мини-магазин за незаконную продажу алкоголя. Торговая точка под названием «Продукты 24» располагалась прямо в квартире одного из жилых домов на улице Урицкого в Дзержинском районе.

Нарушения в работе магазина выявила прокуратура. Правоохранители установили, что арендаторы квартиры продавали спиртные напитки без соответствующей лицензии, которая удостоверяет легальность производства и оборота алкогольной продукции. В ходе своей деятельности жильцы без всяких согласований изменили планировку помещения, оборудовали отдельный вход, сделав проем в стене дома и установив крыльцо с лестницей.

- ОМВД России по Дзержинскому городскому району регулярно составляло протоколы за нарушение правил оборота алкогольной продукции магазина, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Правоохранители направили в суд исковое заявление о запрете деятельности по реализации спиртосодержащей продукции. И нашли поддержку. Собственника квартиры обязали привести помещение в первоначальное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU