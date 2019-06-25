В Ярославле за незаконную продажу алкоголя закрыли магазин
В Ярославле закрыли мини-магазин за незаконную продажу алкоголя. Торговая точка под названием «Продукты 24» располагалась прямо в квартире одного из жилых домов на улице Урицкого в Дзержинском районе.
Нарушения в работе магазина выявила прокуратура. Правоохранители установили, что арендаторы квартиры продавали спиртные напитки без соответствующей лицензии, которая удостоверяет легальность производства и оборота алкогольной продукции. В ходе своей деятельности жильцы без всяких согласований изменили планировку помещения, оборудовали отдельный вход, сделав проем в стене дома и установив крыльцо с лестницей.
- ОМВД России по Дзержинскому городскому району регулярно составляло протоколы за нарушение правил оборота алкогольной продукции магазина, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Правоохранители направили в суд исковое заявление о запрете деятельности по реализации спиртосодержащей продукции. И нашли поддержку. Собственника квартиры обязали привести помещение в первоначальное состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU